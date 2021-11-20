Потепління, дощі та шквали: погода на вихідних 20-21 листопада

Цими вихідними на Україну чекає досить значне потепління, хоча й у кількох регіонах погода все ще буде дощовою. У суботу середня по країні температура вдень становитиме близько 10°С, а вночі в більшості регіонів буде вищою за нуль. Щоправда, у неділю температурні показники знову підуть на спад.

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Отже, у неділю, 20 листопада, у всіх центральних, північних, східних та більшості західних областей, а також у Криму очікується температура 8-11°С удень і від -1°С на півночі до 7°С у центрі та на заході вночі. На півдні буде ще тепліше - близько 10-13°С удень і 3-7°С уночі. А ось на Закарпатті буде найбільш прохолодно - там очікується 6-8°С удень і 2-4°С уночі.

Дощі 20 листопада очікуються в усіх східних, південних та більшості центральних (крім Київської та Житомирської) областей, а також у Криму. На решті території буде сухо та хмарно з проясненнями. Також 20 листопада очікується сильний вітер по всій країні. На сході, у центрі та на заході – 22-32 км/год у середньому, місцями шквали до 36 км/год. На півдні вітер буде трохи менше - на рівні 18-29 км/год. А ось найсильніший вітер очікується на півночі країни – близько 25-36 км/год у середньому, на Чернігівщині можливі шквали до 43 км/год. І найменш вітряно буде в Криму – 14-25 км/год у середньому.

У неділю, 21 листопада, у Запорізькій, а також у всіх західних та центральних областях очікується температура 7-12°С удень та від -1°С у центрі до 7°С на заході вночі. У північних і східних областях буде трохи прохолодніше - близько 5-9°С удень і від -1°С на сході до 4°С на півночі вночі. Найтепліше буде на півдні та в Криму – там обіцяють 11-14°С удень та 1-7°С уночі.

Опади 21 листопада очікуються лише на півночі країни: дощ у Чернігівській та мокрий сніг у Сумській областях. На решті території буде сухо та хмарно з проясненнями. Вітер трохи вщухне: у центрі та на півночі – до 18-29 км/год, на сході та на заході – до 14-25 км/год, на півдні – до 11-22 км/год та в Криму – до 7-18 км/год у середньому.



У столиці України, Києві, 20-21 листопада очікується температура повітря від 4 до 11°С протягом дня, вітер 22-36 км/год у середньому і, можливо, дощ.