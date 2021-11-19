Байден тимчасово передасть свої повноваження віце-президенту Харріс

Президент США Джо Байден у п'ятницю передасть свої повноваження віце-президенту Камалі Гарріс на час, доки він перебуватиме під анестезією на плановому медичному огляді в армійському шпиталі імені Валтера Ріда, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Віце-президент працюватиме з її офісу під час цього періоду", - наводить телеканал CNN слова прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.

Вона наголосила, що Байдену проведуть колоноскопію.

Отже, віце-президент Гарріс на короткий час стане першою жінкою-президентом США.

Псакі нагадала, що таке передання обов'язків раніше відбувалося лише у 2002-му та 2007 роках за тодішнього президента США Джорджа Буша-молодшого. Тоді повноваження глави держави було покладено на віце-президента Діка Чейні.

"Аналогічна ситуація була, коли Джордж Буш-молодший проходив через таку саму процедуру у 2002-му та 2007 роках", - заявила прес-секретар Білого дому.

Тимчасове передання повноважень президента передбачено 25 поправкою до конституції США.