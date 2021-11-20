На автошоу у Гуанчжоу компанія Chery представила яскравий кросовер Omoda 5. Автомобіль став першим представником нового сімейства SUV бренду, повідомляє Обозреватель.

Первісток виконаний у новій стилістиці Art In Motion. Її створенням займався власний колектив під керівництвом Стіва Юма, який раніше працював у концерні General Motors.

Кроссовер выделяется двухцветным кузовом с контрастными элементами. Джерело: autohome.com.cn

Первісток виконаний у новій стилістиці Art In Motion. Джерело: Chery

За своїми габаритами Chery Omoda 5 можна порівняти з моделлю Tiggo 5, але має більш обтічний купеподібний кузов. Довжина новинки досягає 4400 мм, ширина – 1830 мм, а висота – 1585 мм. Колісна база - 2630 мм. Кросовер виділяється двоколірним кузовом з контрастними елементами, облицюванням радіатора без звичної окантовки, світлодіодною світлотехнікою та 18-дюймовими легкосплавними дисками у чорному глянці.

Машина отримала незвичайні радіаторні грати без звичного окладу. Джерело: autohome.com.cn

Цифровий кокпіт отримав два 12,3-дюймові екрани, об'єднані під загальним склом. Кількість кнопок звели до мінімуму, а більшість функцій відповідають сенсори.

Цифровий кокпіт отримав два 12,3-дюймові екрани, об'єднані під загальним склом. Джерело: autohome.com.cn

Під капотом встановлений 1,6-літровий турбомотор TGDI потужністю 197 к.с. нового сімейства Kunpeng. У парі з ним працює 7-ступінева роботизована трансмісія з двома зчепленнями, яка відправляє 290 Нм моменту, що крутить, до передніх коліс. Крім того, кросовер отримав незалежну підвіску всіх коліс.

У китайських дилерів Chery Omoda 5 очікується у другому кварталі наступного року. Джерело: autohome.com.cn

У китайських дилерів Chery Omoda 5 очікується у другому кварталі наступного року, а потім планується розпочнеться продаж в інших країнах і регіонах.