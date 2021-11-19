Шостий Апеляційний суд у Києві задовольнив скаргу російського телеканалу RTVI і скасував рішення Національної Ради України з телебачення і радіомовлення Про визнання програм телеканалу такими, які не відповідають вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавству України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, згідно з постановою суду від 9 листопада 2021 року, Апеляційний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду в Києві від 17 травня 2021 року і ухвалив нове судове рішення, яким позов компанії "Бренроуз Спейн С.Л." (телеканал RTVI) до Національної Ради України з телебачення і радіомовлення задоволений частково.

Таким чином, суд визнав протиправним та скасував пункт 1 рішення Нацради України з телерадіомовлення №416 від 6 березня 2020 року "Про внесення змін до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та законодавство України".

Так, суд скасував рішення Нацради про те, що RTVI не відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавству України.

У свою чергу в прес-службі телеканалу RTVI повідомили "Інтерфаксу" (Interfax.ru), що Апеляційний суд у Києві задовольнив скаргу RTVI і скасував заборону на його мовлення на території України, яку ухвалила Національна рада з питань телебачення і радіомовлення понад півтора року тому.

"Шостий апеляційний адміністративний суд у Києві скасував рішення Нацради від 6 березня 2020 року Про визнання програм телеканалу RTVI такими, що не відповідають вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення (ЄКТТ) та законодавству України. Це дає змогу зробити висновок, що українські провайдери відключили трансляцію телеканалу і розірвали з RTVI контракти незаконно", – йдеться в повідомленні RTVI.

Телеканал готовий відновити мовлення на території України.

"Суд визнав, що Національна рада була не вправі ухвалювати рішення про обмеження ретрансляції RTVI і перевищила свої повноваження, визнавши зміст програм телеканалу таким, що не відповідає вимогам Конвенції", – заявила гендиректор RTVI Ольга Півень.

На її думку, "це знакове рішення не тільки для нашого телеканалу, а й для інших іноземних каналів, які ведуть мовлення за європейською ліцензією на території України ".

У прес-службі RTVI нагадали, що заборону на ретрансляцію ефіру RTVI на півроку Нацрада винесла у вересні 2018 року, пояснивши такий захід "систематичним порушенням норм українського законодавства".