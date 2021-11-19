Нацрада опротестує рішення суду щодо RTVI
Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення готує апеляцію на рішення суду про скасування рішення регулятора про визнання програм російського телеканалу RTVI такими, що не відповідають вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавству України, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Це лише перша судова інстанція, так що наше рішення все ще в силі. Готуємо апеляцію. Також готуємо нормативний документ, який врегулює право Нацради ухвалювати адаптаційні рішення, і сподіваємося, що Мін'юст це юстує", - заявила в коментарі агентствуголова Нацради Ольга Герасим'юк.
Вона також наголосила, що російські медіа як активні учасники пропагандистської війни з боку країни агресора шукають всі можливі шляхи проникнення в інформаційний простір України.
"Користуються вони і застарілістю Конвенції про транскордонне телебачення, при цьому будучи активними прихильниками блокування перегляду Конвенції. Відповідно, реєструючись в Європі, російські медіа заходять в наше інфополе. Вважаємо, що регулятор країни, в якій вже вісім років йде війна, повинен мати право відмовляти таким мовникам", - наголосила Герасим'юк.
Як повідомлялося, шостий Апеляційний суд Києва задовольнив скаргу російського телеканалу RTVI і скасував рішення Нацради України з телебачення і радіомовлення Про визнання програм телеканалу такими, що не відповідають вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавству України.