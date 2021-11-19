Через НП на Кременчуцькому НПЗ ціни на АЗС "злетіли в космос"

Паливний ринок України недорахується п'ятої частини ресурсу через пожежу на Кременчуцькому нафтопереробному заводі (НПЗ). Таку оцінку дав генеральний директор транспортно-логістичної компанії та мережі АЗС "Прайм" Дмитро Леушкін, повідомляє UBR.

"Кременчуцький НПЗ у боротьбі за ринок ПММ України загинув смертю хоробрих. Скажімо просто, він зламався. Миттєво виникла дірка у 20% ринку, і, як наслідок, гостра нестача палива" , - зазначає він.

Нібито щось почнуть робити з понеділка, але це все "поки що не точно".

Як зазначає Леушкін, вибух і пожежа сталася через те, що на підприємстві хотіли збільшити виробництво мазуту, оскільки в країні не вистачає вугілля. Але "старий агрегат не витримав" і стався вибух.

"Агрегат не простий, а первинної підготовки – без нього все інше не працює" , – наголосив директор мережі АЗС "Прайм" у розмові з UBR.﻿ua.

На цьому тлі оптові ціни одразу "злетіли в космос", а заправники виявилися затиснуті граничною ціною, яку їм прописує держрегулювання.

"Ціни в опті злетіли, мережі АЗС порізали маркетингові знижки. Стели прив'язані до держрегулювання. На ринку шторм" , - описує ситуацію експерт.

Ситуацію посилює ще й чергова хвиля контрольних інспекцій із заправок. Це вже третя за рік хвиля перевірок, каже Леушкін.

"Багато АЗС вже на OLX. Люди в серцях кидають цей бізнес, зазнають збитків і розоряються" , - додає він.

Зараз, каже експерт, реально немає палива для сушарок, маневрових поїздів та іншої дизельної тяги. Ціни в оптовому сегменті вже вищі, ніж на АЗС із колонки.

Зазначимо, згідно з повідомленням ДСНС, 13 листопада об 11:25 у місті Кременчук на території "Укртатнафти" всередині печі підігріву нафтопродуктів сталося загоряння.