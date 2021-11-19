Число операцій банківськими картками зросло майже на третину

За підсумками січня-вересня цього року загальна кількість операцій (безготівкових та отримання готівки) з використанням платіжних карток перевищила 5,66 млрд, що на 31,2% більше у порівнянні з тим же періодом 2020-го. А загальна сума зросла на 29,3%, до 3,63 трлн, повідомляє UBR.

До того ж безготівкові угоди продовжили переважати серед операцій із платіжними картками. Зокрема, 9 із 10 угод були безготівковими (89,7% від загальної кількості). У грошах на безготівкові операції припало 60,6%. Минулого року показники становили 86,4% та 55,2% відповідно.

Загалом кількість та сума безготівкових операцій з використанням карток збільшилися більш ніж на третину. У результаті кількість безготівкових угод становила 5,08 млрд, а сума сягнула 2,2 трлн грн.

Щодо призначення платежів, то чверть безготівкових операцій здійснювалася на оплату товарів та послуг в інтернеті – 25,6% за кількістю та 23,6% – за сумою. Середня сума угоди становила 400 грн.

Як і раніше, найбільше операцій з використанням карток доводилося за такими напрямками:

за кількістю – на розрахунки у торговельних мережах (52,3%, або 2,66 млрд, а середня сума становила 232 грн);

за сумою – на перекази з картки на картку (43,3%, або 953,7 млрд. грн., середня сума – 1490 грн.).

Крім того, з початку року кількість платіжних карток в Україні зросла на 7%, до 78,4 млн од. Також у країні продовжується розширення платіжної інфраструктури.