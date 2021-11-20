Оновлений технічний регламент для нових авто відтермінували

В Україні відтермінували вступ у силу нового технічного регламенту щодо транспортних засобів. В результаті цього імпорт авто з США Японії та Кореї залишився можливим буз встановлення додаткових опцій, повідомляє 24 Канал.

Сьогодні набули чинності зміни до Наказу № 521 Мінінфраструктури, яким введення в Україні деяких технічних регламентів щодо транспортних засобів перенесене з 01.01.2022 року на 2025 рік.