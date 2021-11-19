Байден повернув свої повноваження
Президент США Джо Байден повернувся до виконання обов'язків глави держави після щорічного медогляду. На цей період він передавав свої повноваження віцепрезиденту Камалі Харріс, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.
Про це розповів старший продюсер телеканалу MSNBC Кайл Гріффін.
"Ось лист сенатору (Патріку - ред.) Ліхі про відновлення президентом Байденом повноважень і обов'язків президента Сполучених Штатів", - написав він у своєму Twitter, приклавши до посту фотокопію листа.
Інформацію про повернення Байдену повноважень президента США підтвердила і речниця Білого дому Джен Псакі.
"Президент був у хорошому настрої і в цей час приступив до своїх обов'язків", - написала в Twitter Псакі.
Вона додала, що Байден залишиться в медичному центрі Уолтера Ріда, де пройде частина щорічного медогляду, що залишилася.
Нагадаємо, 19 листопада Байден тимчасово передав повноваження глави держави віцепрезиденту Камалі Харріс, щоб пройти під анестезією процедуру колоноскопії у медичному центрі Волтера Ріда під час щорічного медогляду.
45 президент США Дональд Трамп неодноразово відмовлявся передавати свої повноваження віцепрезиденту Майку Пенсу, навіть коли його госпіталізували з коронавірусом.