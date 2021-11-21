Рецепт салату, який чистить кишечник і виводить шлаки

Красива і сяюча шкіра починається не з салону краси, а з... кишечника. Саме чистий кишечник, що працює, як швейцарський годинник, - це, в тому числі, чиста красива шкіра обличчя, повідомляє РБК-Україна.

Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова дала вітамінний рецепт, який в першу чергу оцінять ті, хто прагне до красивої і рівної шкіри, бо салат добре чистить кишечник: нерозчинна клітковина виводить шлаки.

Салат для чищення кишечника (фото: instagram.com/naturomama.ru)

Салат для чищення кишечника: покроковий рецепт

Інгредієнт:

1 морква,

1 ріпа (має протизапальні, антисептичні, антигрибкові властивості. Допомагає при артриті і подагрі),

1 яблуко без шкірки,

1 редька (має антибактеріальні властивості, розщеплює і виводить зайвий слиз з організму, особливо корисна при бронхітах і гайморитах),

4 ст. л. кокосового оцту або будь-якого натурального (олужуэ організм, підвищує кислотність шлункового соку, допомагає розщеплювати білки і жири, бореться з жировиками),

1 ст. л. меду,

5 ст. л. оливкової олії,

сіль за смаком.

Приготування: