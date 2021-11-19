В Одесі затримали соратника кримінального "авторитету" із донецького клану

Кримінального діяча Артура Аракеляна, відомого також як Фокусник та Арут, затримали сьогодні у центрі Одеси співробітники обласного управління стратегічних розслідувань Нацполіції, повідомляє Думська.

Про це повідомили в прокуратурі.

Затриманий не є кримінальним «авторитетом», хоча пов'язаний із відомими «злодіями в законі» та іншими кримінальними лідерами. Зокрема, Аракелян дружний з одним із керівників так званого «донецького клану» Арменом Саркісяном на прізвисько Армен Горловський. Останній мешкає в окупованій Росією Горлівці та контролює тамтешній кримінальний світ.

За даними співрозмовників редакції, Артур Аракелян займався контрабандою (у тому числі цигарок — це бізнес Армена Горловського) та переведенням у готівку грошей, а при затриманні у нього знайшли наркотики. Офіційним прикриттям Фокусника був благодійний фонд його імені.

У 2015 році Аракелян потрапив до бази «Миротворця».