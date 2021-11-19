Лукашенко звинуватив польську сторону в порушенні кордонів

Олександр Лукашенко заявив, що польська сторона порушила державний кордон країни під час протистояння з мігрантами, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Поляки включили водомети і почали їх використовувати в порушення всіх норм і правил. Що ми виявили сьогодні? Ви туди отрутохімікати підмішали, пестициди і гербіциди. Це те, чим тарганів труять і бур'ян знищують. Ось як було. Тобто візьміть загалом ці епізоди. І ми вам це доведемо, тому що цьому є свідчення зафіксовані", - сказав Лукашенко в інтерв'ю BBC, фрагмент якого опублікував близький до президентської прес-служби телеграм-канал "Пул первого" в п'ятницю.

"Ти знаєш, що не можна навіть зброю спрямовувати в бік суміжної території? Чому ви лили воду з водометів на 100 метрів з отрутохімікатами на нашу територію? Це порушення державного кордону. Я вам кажу як прикордонник. Я на тому кордоні служив. Ви порушили державний кордон щонайменше. Ви кидали гранати світлошумові на нашу територію", - сказав Лукашенко.

Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі ускладнилася 8 листопада, коли до кордону з Польщею з білоруського боку підійшли кілька тисяч мігрантів з країн Близького Сходу, що хотіли перебратися в ЄС. 16 листопада біженці намагалися прорватися до Польщі через пункт пропуску "Брузгі", кидаючи в польських силовиків каміння і ламаючи загородження. У відповідь польські прикордонники застосували сльозогінний газ і водомети.