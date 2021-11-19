Саакашвілі погодився припинити голодування - адвокат

Екс-президент Грузії, голова Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеїл Саакашвілі сьогодні буде переведений з Глданської в'язниці до військового госпіталю в Горі. Політик погодився припинити голодування, повідомляє УНІАН.

Про це заявив адвокат Саакашвілі Ніка Гварамія.

"Саакашвілі згоден на переведення в госпіталь в Горі і припинить голодування після розміщення в госпіталі" , - сказав він.

За словами Гварамія, адвокати, члени консиліуму і незалежні медичні експерти сьогодні ж відправляться в Горі, щоб оглянути клініку.

"Зрозуміло, ми думаємо, що там, напевно, є і висококваліфіковані лікарі, але для нас важливо точно знати, і ми зможемо дізнатися це від фахівців, що там все протікає нормально, і протокол відновлення після голодування повинен бути розписаний фахівцями, і повинні бути щоденні звіти" , — заявив адвокат.

Саакашвілі, який голодує вже 50-й день, ухвалив рішення погодитись на переведення у госпіталь після консультації з адвокатом і консулом України.

Сотні прихильників екс-президента кілька годин провели біля парламенту Грузії, очікуючи новин з в'язниці. Повідомлення про переведення Саакашвілі вони зустріли оваціями.