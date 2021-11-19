Президент і глава його Офісу не бігатимуть ефірами за вказівкою олігарха - Подоляк

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав запрошення представників влади на ефір телепрограми "Свобода слова із Савіком Шустером" у п'ятницю "фейком" і "хайпом", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Виклик на телевізійний ефір до олігарха – це, звичайно, дуже голосно. Але смішно. Президент, керівник Офісу президента та будь-яка інша посадова особа за вказівкою олігарха бігати ефірами не будуть. Ці часи вже закінчилися", - сказав Подоляк у п'ятницю агентству.

Раніше у п'ятницю президента України Володимира Зеленського та голову Офісу президента Андрія Єрмака запросили для участі у програмі "Свобода слова із Савіком Шустером", яка виходить на телеканалі "Україна".

"Реальна свобода слова сильно відрізняється від олігархічних "побажань". А об'єктивне висвітлення теми точно відрізняється від корпоративних прес-релізів", - сказав радник глави Офісу президента.