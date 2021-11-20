Телескоп Хаббл здійснив тур Сонячною системою

Нові кадри показують усі зміни космосу за різних погодних умов на газових гігантах, повідомляє Корреспондент.

Космічний телескоп Hubble пролетів по всій Сонячній системі і зняв планети-гіганти – Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Нові кадри з'явилися на сайті космічної агенції NASA.

"На відміну від кам'янистих планет земної групи, таких як Земля та Марс, ці планети в основному складаються з холодних газоподібних сумішей з водню, гелію, аміаку, метану і глибокої води навколо щільного, сильно гарячого, компактного ядра", - йдеться в повідомленні NASA .

На знімку Hubble від 4 вересня показано ландшафт турбулентної атмосфери Юпітеру, яка постійно змінюється. На кадрах видно кілька нових штормів і темпи зміни кольору поблизу екватору планети. Виявилося, що екваторіальна зона планети набагато довше зберігає темно-жовтогарячий відтінок. Також гарно видно зміни циклічності вихорів.

Юпітер // Фото: nasa.gov

На фото Сатурну від 12 вересня стрімко й екстремально змінюється колір смуг у північній півкулі планети. Таке буває, коли вже осінь. А от блакитний відтінок у південній півкулі планети свідчить про настання весни.

Сатурн // Фото: nasa.gov

Знімок Урану, який було зроблено 25 жовтня, демонструє яскраву північну полярну "шапку" планети. Оскільки в північній півкулі весна, полярну область освітлює більше ультрафіолетове випромінювання від Сонця.

Уран // Фото: nasa.gov

Фото Нептуну від 7 вересня показало, що в північній півкулі є темна пляма, яка незадовго до цього змінила напрямок і почала рухатися в бік екватору. Тоді як на південному полюсі планети з'явилося темне видовжене коло.

Нептун // Фото: nasa.gov

"У 2021 році на Нептуні небагато яскравих хмар, але його яскраво-блакитний колір з єдиною великою темною плямою дуже нагадує те, що в 1989 році зафіксував космічний апарат Вояджер-2", - підсумували вчені .

Також наголошується, що синій відблиск планет, наприклад Нептуну й Урану, - це результат поглинання червоного світла в атмосфері багатих на метан планет. І для Землі блакитний колір неба дає Релеївське розсіювання.