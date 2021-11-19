Колишній глава ГУР Бурба назвав причини зриву операції щодо "вагнерівців"

Однією з причин зриву спецоперації щодо "вагнерівців" міг бути "кріт" в українській владі, повідомляє Україна 24.

Про це заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" екскерівник Головного управління розвідки Василь Бурба.

"Провал спецоперації - це тільки ланцюжок провалів, які відбуваються за останній час. Людей звільняють, в людей забирають документи прикриття. Командирів груп у липні місяці стріляють у Києві. Тобто, це ланцюг і мало слідство за рік відповісти, у нас є кріт, чи немає?" - наголосив він.

За словами Бурби, справа не рухається, "рік і три місяці ми не можемо дати відповідь, що відбулося".

"Це є провал. Які є причини провалу? Перше - в нас є "кріт", який працює на Росію. Друга причина провалу - це наша погана підготовка. Третя причина провалу - гарна робота контррозвідки Білорусі. Зі свого аналізу, за свого керівного досвіду можу сказати, що це є провал завдяки людям, які знаходяться у владних кабінетах, які на мою думку зливають і передають інформацію ворогу", - пояснив ексглава ГУР.

Бурба повідомив, що під час доповіді керівників українського Головного управління розвідки по вагерівцях в Офісі президента були присутні чиновники вищої керівної ланки.