Колишній глава ГУР Бурба назвав причини зриву операції щодо "вагнерівців"
Однією з причин зриву спецоперації щодо "вагнерівців" міг бути "кріт" в українській владі, повідомляє Україна 24.
Про це заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" екскерівник Головного управління розвідки Василь Бурба.
"Провал спецоперації - це тільки ланцюжок провалів, які відбуваються за останній час. Людей звільняють, в людей забирають документи прикриття. Командирів груп у липні місяці стріляють у Києві. Тобто, це ланцюг і мало слідство за рік відповісти, у нас є кріт, чи немає?" - наголосив він.
За словами Бурби, справа не рухається, "рік і три місяці ми не можемо дати відповідь, що відбулося".
"Це є провал. Які є причини провалу? Перше - в нас є "кріт", який працює на Росію. Друга причина провалу - це наша погана підготовка. Третя причина провалу - гарна робота контррозвідки Білорусі. Зі свого аналізу, за свого керівного досвіду можу сказати, що це є провал завдяки людям, які знаходяться у владних кабінетах, які на мою думку зливають і передають інформацію ворогу", - пояснив ексглава ГУР.
Бурба повідомив, що під час доповіді керівників українського Головного управління розвідки по вагерівцях в Офісі президента були присутні чиновники вищої керівної ланки.
"Президент - це верховний головнокомандувач. На постійній основі раз в неділю, раз в 3 дні, якщо інформація не потребує негайного доведення, ми доповідаємо. Доповідають усі суб’єкти розвіддіяльності. В нас є 3 суб’єкти розвіддіяльності: служба зовнішньої розвідки, воєнна розвідка і прикордонна розвідка. Як воно відбувається. З моменту призначення Володимира Олександровича (Зеленського ред.), це коло було визначено. На доповідях керівника воєнної розвідки, на момент 2019-2020 років присутні особи. Ці особи визначається президентом. Тобто я, як керівник, доповідаю тим особам, які є в кабінеті. В нашому випадку за командою президента в кабінеті були, крім мене та президента, голова Офісу президенту, заступник голови Офісу президенту, був керівник розвідкомітету. В цьому складі відбувалась доповідь", - повідомив Бурба.