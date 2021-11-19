Ресторан вніс до чорного списку блогера, який занадто багато їв

Ресторан вніс до чорного списку блогера, який занадто багато їв

Китайський блогер Містер Кан заявив, що ресторан зі шведським столом Handadi Seafood BBQ Buffet вніс його в чорний список, тому що він занадто багато їсть, повідомляє InfoResist.

Блогер відомий в соціальних мережах своїми відвідуваннями різних ресторанів і кафе.

За словами Містера Кана, він встиг побувати в гриль-ресторані Handadi Seafood BBQ Buffet всього кілька разів. Під час першого візиту з’їв 1,5 кг свинячих ніжок, а під час другого – до 4 кг креветок.

Блогер вважає, що це дискримінація людей, які багато їдять. 

“Я багато їм-це моя вина?”- сказав блогер, додавши, що нічого з їжі не викинув.

Однак власник ресторану сказав журналістам, що Містер Кан розоряє його.

“Кожного разу, коли він сюди приходить, я втрачаю кілька сотень юанів, – пояснив власник. – Навіть коли він п’є соєве молоко, то може випити 20 чи 30 пляшок”.

За словами чоловіка, він вносить в чорний список всіх фуд-блогерів, які поїдають їжу в прямому ефірі перед своїми підписниками.

Цю історію активно обговорюють у місцевих соціальних мережах. Вона вже зібрала понад 250 мільйонів переглядів на китайському сервісі мікроблогів Weibo.

Деякі користувачі співчувають власнику закладу, інші ж вважають, що в ресторані не повинно бути шведського столу, якщо він не може собі цього дозволити.

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