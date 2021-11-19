Ресторан вніс до чорного списку блогера, який занадто багато їв

Китайський блогер Містер Кан заявив, що ресторан зі шведським столом Handadi Seafood BBQ Buffet вніс його в чорний список, тому що він занадто багато їсть, повідомляє InfoResist.

Блогер відомий в соціальних мережах своїми відвідуваннями різних ресторанів і кафе.

За словами Містера Кана, він встиг побувати в гриль-ресторані Handadi Seafood BBQ Buffet всього кілька разів. Під час першого візиту з’їв 1,5 кг свинячих ніжок, а під час другого – до 4 кг креветок.

Блогер вважає, що це дискримінація людей, які багато їдять.

“Я багато їм-це моя вина?” - сказав блогер, додавши, що нічого з їжі не викинув.

Однак власник ресторану сказав журналістам, що Містер Кан розоряє його.

“Кожного разу, коли він сюди приходить, я втрачаю кілька сотень юанів, – пояснив власник. – Навіть коли він п’є соєве молоко, то може випити 20 чи 30 пляшок”.

За словами чоловіка, він вносить в чорний список всіх фуд-блогерів, які поїдають їжу в прямому ефірі перед своїми підписниками.

Цю історію активно обговорюють у місцевих соціальних мережах. Вона вже зібрала понад 250 мільйонів переглядів на китайському сервісі мікроблогів Weibo.

Деякі користувачі співчувають власнику закладу, інші ж вважають, що в ресторані не повинно бути шведського столу, якщо він не може собі цього дозволити.