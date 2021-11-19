Яніна Соколова заявила про тиск з боку СБУ

Журналістка та блогерка Яніна Соколова заявила, що не вважає себе зрадницею після публікації таємних документів Міністерства оборони України, в яких йдеться про спецоперацію щодо затримання "вагнерівців". Натомість вона поскаржилася на тиск з боку силовиків та влади, повідомляє Сьогодні.

"Насправді за цей день після публікації нами документів, які підтверджують напряму ті розслідування Христо Грозєва і Bellingct. Я стала не зрадницею, а людиною, якій хоче заламати руки і загратувати СБУ. Арестович (радник голови ОП. – Ред.) написав, що таких як я треба топити і за ноги звʼязувати. Це все агонія влади" , – заявила Яніна Соколова в прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".

Журналістка впевнена, що спецоперація сталася через зраду, яку треба розслідувати.