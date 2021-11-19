У репера Київстонера народилася дитина

Сьогодні, 19 жовтня, Український репер та блогер Київстонер уперше став батьком.﻿﻿ Про радісну подію музикант написав на сторінці у своєму в Інстаграм, повідомляє Сьогодні.

"Ти найсильніша і найнеймовірніша жінка на землі. Дякую тобі за те, що поряд. Дякую тобі за сенс жити більше" , – написав музикант.

У 2020 році стало відомо, що блогер розлучився зі своєю дівчиною, піар-менеджером Лілією Багіровою. Пара часто з'являлася на публіці, полягала у стосунках кілька років, і Київстонер зробив дівчині пропозицію у 2019 році. Пізніше піар-менеджер розповіла, що хлопець їй зраджував.