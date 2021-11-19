"Вагнергейт": Всіх учасників спецоперації звільнили

Розвідників, яки брали участь у спецоперації по затриманню "вагнерівців", не просто прибрали з посад, а звільнили з лав Збройних сил, а також забрали у них документи прикриття, наразивши тим самим на серйозну небезпеку, повідомляє Ділова столиця.

Про це ексголова ГУР МОУ Василь Бурба заявив телеведучому Савіку Шустеру.

"Їх всіх звільнили. Не просто звільнили з посад, а звільнили з лав збройних сил. У них забрали документи прикриття. Це небезпека. Вони під прямим прицілом російських спецслужб, які зухвало діють" , — сказав Бурба.

Він наголосив, що зараз ці колишні розвідники ніяк не захищені від можливих дій з боку спецслужб Російської Федерації.

"Якщо ТСК говорить для всіх по телебаченню прізвища їх, тих розвідників, а ті розвідники сідають у свої власні автомобілі без документів прикриття — ми шкодимо самі собі. Ми воюємо самі проти себе. Ми знищуємо себе самі" , — додав він.

Бурба каже, і звістка про його власне звільнення стала для нього неочікуваною. Після провалу спецоперації він збирався на доповідь до президента, але натомість дізнався, що буде звільнений.