"Вагнергейт": Всіх учасників спецоперації звільнили
Розвідників, яки брали участь у спецоперації по затриманню "вагнерівців", не просто прибрали з посад, а звільнили з лав Збройних сил, а також забрали у них документи прикриття, наразивши тим самим на серйозну небезпеку, повідомляє Ділова столиця.
Про це ексголова ГУР МОУ Василь Бурба заявив телеведучому Савіку Шустеру.
"Їх всіх звільнили. Не просто звільнили з посад, а звільнили з лав збройних сил. У них забрали документи прикриття. Це небезпека. Вони під прямим прицілом російських спецслужб, які зухвало діють", — сказав Бурба.
Він наголосив, що зараз ці колишні розвідники ніяк не захищені від можливих дій з боку спецслужб Російської Федерації.
"Якщо ТСК говорить для всіх по телебаченню прізвища їх, тих розвідників, а ті розвідники сідають у свої власні автомобілі без документів прикриття — ми шкодимо самі собі. Ми воюємо самі проти себе. Ми знищуємо себе самі", — додав він.
Бурба каже, і звістка про його власне звільнення стала для нього неочікуваною. Після провалу спецоперації він збирався на доповідь до президента, але натомість дізнався, що буде звільнений.
"Ми проговорили, 4 числа я вже був готовий на вечір доповідати, і в п’ятницю вранці попросився до президента, але дізнався, що о 18:30, якщо я не помиляюся, навіть не від Адміністрації (мається на увазі Офіс президента, — "ДС"), а від міністра оборони за півгодини до звільнення дізнався, що має бути указ. Про звільнення", — розказав він.