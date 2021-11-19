Білий Дім привітав заяву Путіна щодо Донбасу

Білий Дім привітав заяву Путіна щодо Донбасу

Влада США позитивно сприймає заяву президента РФ Володимира Путіна на розширеному засіданні колегії МЗС про необхідність врегулювання конфлікту у Східній Україні за допомогою Мінських домовленостей.

На думку Путіна, немає "альтернативи виконанню Мінських домовленостей у повному обсязі".

"Ми вітали заяву президента Путіна про мирне вирішення конфлікту на Донбасі за допомогою Мінських угод", – заявила в п'ятницю прес-секретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу в Білому домі.

Вона додала, що США також підтримують слова Путіна про важливість "підтримувати діалог для вирішення багатьох розбіжностей" між Москвою і Вашингтоном.

"Ми вітаємо кроки або коментарі, які нам здаються обнадійливими або позитивними, і висловлюємо занепокоєння, коли ми бачимо дії або заяви, які не відповідають тому, що, як нам здається, має відбуватися", – пояснила прес-секретар Білого дому.

Також Путін заявив про рух в кращий бік російсько-американських відносин, про відкритість Москви до конструктивного діалогу зі США.

"Проведений у червні в Женеві саміт із президентом Байденом все-таки відкрив деякі можливості для діалогу і поступового вирівнювання, виправлення відносин, і важливо, щоб обидві сторони послідовно розвивали досягнуті домовленості", – заявив він.
"Дещо вже робиться, треба це визнати, справді: розпочато спільну роботу з проблем стратегічної стабільності та інформаційної безпеки. Так, з багатьох двосторонніх і міжнародних питань наші інтереси, оцінки, позиції, так, справді, вони розходяться, – всім це добре відомо, – часом кардинально, однак я хочу про це ще раз сказати, ми відкриті до контактів і до обміну думками, конструктивного діалогу", – наголосив президент РФ.

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