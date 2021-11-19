Білий Дім привітав заяву Путіна щодо Донбасу

Влада США позитивно сприймає заяву президента РФ Володимира Путіна на розширеному засіданні колегії МЗС про необхідність врегулювання конфлікту у Східній Україні за допомогою Мінських домовленостей.

На думку Путіна, немає "альтернативи виконанню Мінських домовленостей у повному обсязі".

"Ми вітали заяву президента Путіна про мирне вирішення конфлікту на Донбасі за допомогою Мінських угод", – заявила в п'ятницю прес-секретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу в Білому домі.

Вона додала, що США також підтримують слова Путіна про важливість "підтримувати діалог для вирішення багатьох розбіжностей" між Москвою і Вашингтоном.

"Ми вітаємо кроки або коментарі, які нам здаються обнадійливими або позитивними, і висловлюємо занепокоєння, коли ми бачимо дії або заяви, які не відповідають тому, що, як нам здається, має відбуватися", – пояснила прес-секретар Білого дому.

Також Путін заявив про рух в кращий бік російсько-американських відносин, про відкритість Москви до конструктивного діалогу зі США.

"Проведений у червні в Женеві саміт із президентом Байденом все-таки відкрив деякі можливості для діалогу і поступового вирівнювання, виправлення відносин, і важливо, щоб обидві сторони послідовно розвивали досягнуті домовленості", – заявив він.