ЄС закликав СОТ розглянути спір з РФ про держзакупівлі

Світова організація торгівлі (СОТ) отримала запит від Європейського Союзу (ЄС) з проханням сформувати третейську групу для розгляду спору з Росією про держзакупівлі, повідомляє Лента.Ру.

На думку ЄС, державні компанії в Росії під час проведення тендерів віддають перевагу вітчизняним товарам і послугам на шкоду компаніям Євросоюзу, інформує секретаріат СОТ. Крім того, стверджується, що Росія вжила низку заходів, які є частиною ширшої програми імпортозаміщення.

Подібна практика, вважають у ЄС, суперечить нормам СОТ, відповідно до яких члени організації мають належати до іноземних та вітчизняних виробників недискримінаційним чином.