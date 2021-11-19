Київенерго нарахувало владі Києва майже мільярд боргів

Підприємство "К.Енерго", відоме киянам як "Київенерго", нарахувало київській владі боргів на 900 млн гривень, повідомляє Вести.

Підприємство, кінцевим бенефіціаром якого є олігарх Рінат Ахметов, запущено процедуру банкрутства та ліквідації. Відповідно, права на борг до Київської міської держадміністрації у розмірі 904,3 млн. грн. виставлені на аукціон. Однак у п'ятницю, 19 листопада, аукціон у системі "Прозорро" не відбувся.

Борг виник на підставі Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу Києва від 27 вересня 2001 року, укладеної між КМДА та "Київенерго". Йдеться про гроші, які, як стверджує "Київенерго", було витрачено ним на покращення (реконструкцію, добудову, переоснащення, модифікацію) об'єктів комунального майна Києва, які передавались в управління для підприємства. У "Київенерго" наголошують, що неодноразово зверталися до Київради та КМДА з вимогою компенсувати витрати.

"Відшкодування заборгованості з поліпшень комунального майна у розмірі 903 млн гривень було спочатку передбачено договором, укладеним між КМДА та "Київенерго" при передачі комунального майна в управління "Київенерго". Усі кошти, виручені від продажу майна боржника, мають бути розподілені між кредиторами , серед яких державні органи (пенсійний, соц. фонди) комунальні підприємства тощо", - заявили з цього приводу у ДПЕК.