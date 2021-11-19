МОЗ запевнило у безпеці вакцин на репродуктивну систему жінок
Вакцини не впливають на репродуктивну систему жінок та не призводять до безпліддя. Про це інформувала прес-служба Міністерства охорони здоров'я, повідомляє УНІАН.
Так, зазначається, що під час клінічних випробувань вакцин проти COVID-19 завагітніла така ж кількість жінок, які були щеплені, як і тих, які отримували плацебо.
"Не вірте міфам! Адже через неперевірену інформацію ви ризикуєте здоров’ям своїм та ваших близьких. Вакцинуйтеся вже сьогодні та розповідайте іншим клінічно доведену інформацію про те, що вакцини захищають від тяжкого перебігу COVID-19, госпіталізації чи смерті", - наголосили в МОЗ.