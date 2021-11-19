МОЗ запевнили, що вакцини не призводять до безпліддя

Вакцини не впливають на репродуктивну систему жінок та не призводять до безпліддя.﻿ Про це інформувала прес-служба Міністерства охорони здоров'я, повідомляє УНІАН.

Так, зазначається, що під час клінічних випробувань вакцин проти COVID-19 завагітніла така ж кількість жінок, які були щеплені, як і тих, які отримували плацебо.