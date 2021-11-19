Канада дозволила щеплювати дітей вакциною Pfizer

Канада офіційно дозволила робити щеплення вакциною Pfizer-BioNTech від COVID-19 дітям 5-11 років. Про це оголосили у Департаменті охорони здоров’я Канади, повідомляє Укрiнформ.

“Департамент охорони здоров’я Канади дозволив використовувати вакцину Comirnaty від COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech для дітей від 5 до 11 років. Це - перша COVID-вакцина, затверджена у Канаді для використання у цій віковій групі” , - заявили у відомстві.

Зазначається, що заявку від Pfizer-BioNTech Департамент отримав 18 жовтня.

“Після детального й незалежного наукового аналізу наявних доказів Департамент дійшов висновку, що переваги цієї вакцини для дітей 5-11 років переважають ризики” , - йдеться у поширеному повідомленні.

Досі вакцину Pfizer-BioNTech у Канаді використовували для осіб, старших 12 років. Утім, дитяча доза відрізнятиметься від дорослої й матиме втричі менший обсяг (10 мікрограмів замість 30). Педіатричну вакцину теж треба буде вводити двічі.

“Клінічні випробування показали, що імунна реакція у дітей 5-11 років співставна з імунною реакцією 16-25 літніх. Вакцина мала 90,7% ефективність в упередженні COVID-19 у дітей 5-11 років й не зумовила жодних серйозних побічних наслідків” , - розповіли у відомстві.

Досі понад 85% канадців, старших 12 років, отримали дві дози щеплення від COVID-19. Протягом останніх тижнів найбільша кількість нових випадків інфікування фіксувалася саме у дітей, молодших 12 років, які поки не могли отримати щеплення.