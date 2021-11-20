Байден помилував індичок до Дня подяки

Президент США Джо Байден помилував індичок Желе та Арахісову Олію напередодні Дня подяки, що настає в країні, повідомляє Лента.Ру.

Згідно з матеріалами CNN, церемонія «помилування» відбулася у Рожевому саду Білого дому. Під час неї Байден вперше як глава держави в жартівливій манері «помилував» індичок.

Зазначається, що президент урятував тварин від того, щоб із них приготували вечерю для нього під час свят. Після помилування індичок з Індіани відправлять назад до рідного штату на дослідницьку ферму.