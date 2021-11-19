У Києві на меблевій фабриці вбило двох робітників

У Солом'янському районі Києва на підприємстві з виготовлення кухонних столів у п'ятницю, 19 листопада, виробничий верстат вийшов з ладу та впав на двох робітників. При цьому чоловіки загинули, повідомляє столичний паблік .

Підприємство знаходиться на території колишнього склозаводу на вулиці Олекси Тихого.

В результаті того, що сталося, одному з робітників розбило голову, другому - розчавило нижню частину тіла. Травми обох чоловіків виявилися несумісними з життям.