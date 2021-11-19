У США назвали умови визнання "Талібану" в Афганістані
Спецпред США щодо Афганістану Томас Вест назвав умови визнання легітимності уряду "Талібану" в Афганістані, повідомляє Корреспондент.
"Легітимність і підтримку потрібно заслужити діями стосовно боротьби з тероризмом, створення інклюзивного уряду, а також дотриманням прав меншин, жінок, включаючи рівний доступ до освіти та праці", - відповів Вест у Twitter на лист талібів з вимогою розморозити резерви Афганістану.
За словами Веста, США продовжать ясну та відверту дипломатію щодо талібів, а також надання гуманітарної допомоги народу Афганістану. Спецпред додав, що у 2021 році на це виділили $474 млн.