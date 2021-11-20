Помічники президентів США та Туреччини обговорили ситуацію в Україні

Помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у п'ятницю обговорив телефоном з офіційним представником турецького лідера Ібрагімом Калином ситуацію в Україні, Афганістані, Сирії та Закавказзі, повідомляє ТАСС.

Про це йдеться в заяві офіційного представника Ради національної безпеки Білого дому Емілі Хорн. Вона повідомила, що Салліван і Калин говорили "про подальші кроки у двосторонній взаємодії США та Туреччини після зустрічі президентів Джо Байдена і Тайіпа Ердогана в Римі 31 жовтня".