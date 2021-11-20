Особистий лікар Байдена розповів про недуги президента

Особистий лікар президента США Джо Байдена Кевін О'Коннор розповів про недуги, від яких страждає президент США, повідомляє Лента.Ру.

За його словами, у американського лідера останнім часом посилився кашель і погіршилася хода. Також він розкрив, що президента лікують від миготливої аритмії, гіперліпідемії (підвищеного вмісту жиру в крові), гастроезофагеального рефлюксу, сезонної алергії, невеликої сенсорної невропатії ніг.

Раніше О'Коннор заявив, що фізичний стан Байдена дозволяє йому виконувати обов'язки як глави виконавчої влади, глави держави та верховного головнокомандувача у повному обсязі. Він також наголосив, що президент залишається здоровим та енергійним чоловіком.

У суботу, 20 листопада, Байдену виповнюється 79 років. Він є найстарішим в історії чинним президентом США.