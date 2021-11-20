Саакашвілі прибув до військового шпиталю

Колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі в ніч проти суботи доставили до військового шпиталю в місті Горі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Колона поліцейських автомашин та два реанімобілі, в одному з яких знаходився Саакашвілі, в'їхали на територію шпиталю. Біля прохідної, як повідомляють грузинські ЗМІ, є адвокати, мати експрезидента Гіулі Аласанія. Особистого лікаря Саакашвілі Ніколоза Кіпшидзе також пропустили на територію шпиталю.

Раніше міністр охорони здоров'я Грузії Катерина Тикарадзе, яка оглянула у п'ятницю шпиталь, заявила журналістам, що він повністю технічно оснащений, і у ньому працюють високопрофесійні спеціалісти.

Депутат парламенту Давид Сергієнко повідомив журналістам, що госпіталь у Горі працює за стандартами медичної служби НАТО.