У МЗС РФ оцінили ініціативу США щодо невизнання Путіна після 2024 року

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова оцінила ініціативу конгресменів США щодо невизнання президента Росії Володимира Путіна главою держави у разі, якщо він вирішить балотуватися на цю посаду у 2024 році, повідомляє Лента.Ру.

Захарова зазначила, що проєкт резолюції, поданий американцями, це не просто втручання у справи суверенної держави, а таке "осіннє втручання". За словами представника МЗС, вона, щиро кажучи, думала, що у Вашингтоні дотягнуть хоча б до весни з новими ініціативами такого штибу, але в США чомусь зірвалися.

"Можливо, осінь тепла, не знаю" , - додала дипломат.

Крім цього, вона наголосила, що представники США явно перебувають у відриві від реальності і з кожним роком це стає дедалі помітнішим. Як пояснила Захарова, є речі, які є складовими частинами зовнішньої політики чи внутрішнього політичного процесу, а є ті, які пов'язані із двосторонніми відносинами чи ідеологією. Проте те, що роблять американці, взагалі йде у відриві від усього, зауважила дипломат.

При цьому представник МЗС РФ заявила, що треба буде розібратися з пропозицією американських конгресменів не визнавати Путіна главою держави у разі, якщо він балотуватиметься у 2024 році.