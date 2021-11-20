У МЗС РФ оцінили ініціативу США щодо невизнання Путіна після 2024 року
Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова оцінила ініціативу конгресменів США щодо невизнання президента Росії Володимира Путіна главою держави у разі, якщо він вирішить балотуватися на цю посаду у 2024 році, повідомляє Лента.Ру.
Захарова зазначила, що проєкт резолюції, поданий американцями, це не просто втручання у справи суверенної держави, а таке "осіннє втручання". За словами представника МЗС, вона, щиро кажучи, думала, що у Вашингтоні дотягнуть хоча б до весни з новими ініціативами такого штибу, але в США чомусь зірвалися.
"Можливо, осінь тепла, не знаю", - додала дипломат.
Крім цього, вона наголосила, що представники США явно перебувають у відриві від реальності і з кожним роком це стає дедалі помітнішим. Як пояснила Захарова, є речі, які є складовими частинами зовнішньої політики чи внутрішнього політичного процесу, а є ті, які пов'язані із двосторонніми відносинами чи ідеологією. Проте те, що роблять американці, взагалі йде у відриві від усього, зауважила дипломат.
При цьому представник МЗС РФ заявила, що треба буде розібратися з пропозицією американських конгресменів не визнавати Путіна главою держави у разі, якщо він балотуватиметься у 2024 році.
"Бо, мені здається, справді вони багато в чому загралися" , - зазначила Захарова.