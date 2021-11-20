Україна розпочинає будівництво космодрому в Канаді

Голова Держкосмосу Володимир Тафтай повідомив, що Канада та Україна розпочинають будівництво космопорту у провінції Нова Шотландія, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться на сторінці Тафтая у facebook. Проєкт передбачає створення на атлантичному узбережжі провінції Нова Шотландія (Канада) комерційного космодрому для ракети-носія "Циклон-4М" розробки та виробництва українських ДП "КБ "Південне" та ДП ВО "Південний машинобудівний завод".

Проєкт реалізовуватиме канадська компанія Maritime Launch Services Ltd (MLS). Командному центру майбутнього Космічного пускового майданчика буде присвоєно ім’я Олександра Дегтярьова – колишнього керівника ДП "КБ "Південне".