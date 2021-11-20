У США запропонували нові заходи у разі вторгнення РФ в Україну

Голова сенатського Комітету з міжнародних відносин демократ Боб Менендес запропонував внести поправку до проєкту оборонного бюджету США, яка передбачає широкі санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними порталу Axios, санкції мають бути застосовані проти вищих російських посадових осіб, які "беруть участь у плануванні або здійсненні вторгнення", газопроводу "Північний потік 2", великих фінансових установ, "і багато іншого".

Портал зазначає, що ухвалення поправки також передбачає санкції проти російських банків, державних підприємств, що працюють у сфері нафти, газу та корисних копалин, "що завдало б серйозного удару по російській економіці". Це означає запровадження санкцій проти будь-якої компанії або корпоративної посадової особи, яка бере участь у плануванні чи експлуатації "Північного потоку 2".

Сенат має розглянути проект оборонного бюджету після перерви на День подяки, що відзначається цього року 25 листопада.