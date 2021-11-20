У Дніпрі сталася бійка в кафе, що переросла у стрілянину

В одному з дніпровських кафе між кількома чоловіками виник конфлікт, що закінчився стріляниною. Одну людину госпіталізували з пораненнями.

За даними видання "Інформатор﻿", інцидент стався у четвер увечері в кафе Бухта на проспекті Яворницького. Очевидці повідомили поліції, що із закладу долинають звуки пострілів.

Як з'ясувалося, між дев'ятьма відвідувачами кафе виник конфлікт, під час якого і було застосовано вогнепальну зброю.

"На місце викликали бригаду швидкої допомоги. Одного чоловіка доправили до лікарні з пораненнями рук та шиї" , - пише медіа та додає, що деяких учасників конфлікту затримали.

Обставини події встановлюються.