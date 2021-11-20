Єврокомісія скоротить фінансування Польщі та Угорщини - Politico

Згідно з матеріалами Politico, Єврокомісія (ЄК) найближчим часом може направити Польщі та Угорщині так звані "сині листи" як неофіційний перший крок на шляху до запуску механізму скорочення фінансування цих країн ЄС через проблеми з верховенством закону, повідомляє Корреспондент.

Очікується, що від Варшави вимагатимуть прояснити ситуацію з незалежністю судової системи та дотриманням законодавства ЄС у Польщі, від Будапешта - аспекти, пов'язані з держзакупівлями, загрозою конфлікту інтересів та корупцією в Угорщині. Кожній із країн нададуть два місяці для відповіді.

Єврокомісія зазнала активної критики законодавців ЄС, активістів та противників влади у Будапешті та Варшаві за те, що вона тягне з використанням своїх повноважень для позбавлення цих країн коштів із фондів Євросоюзу. Європарламент навіть подав позов проти ЄК через її нездатність застосувати цей інструмент.

Механізм верховенства закону ЄС діє з початку 2021 року. Він передбачає, що Єврокомісія може скорочувати видачу коштів зі спільного бюджету тим державам, де існує загроза нецільового використання грошей через порушення верховенства закону.