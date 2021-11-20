Джонсон не виключає бойкотування Олімпіади у Пекіні

Джонсон не виключає бойкотування Олімпіади у Пекіні
Фото: Борис Джонсон

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розглядає можливість дипломатичного бойкоту Олімпіади-2022, що проходитиме у китайському Пекіні, повідомляє Лента.Ру.

За інформацією британського видання The Times, цей крок може стати знаком протесту проти ситуації з правами людини у Китаї. Зазначається, що зараз в уряді Британії триває активна дискусія з цього питання. При цьому, глава МЗС країни Ліз Трасс підтримує ініціативу.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Білий дім припускає можливість бойкоту міжнародного спортивного заходу.

"Це знаходиться на розгляді", - сказав Байден, відповідаючи на запитання про те, чи вивчає американська адміністрація можливість бойкоту.

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