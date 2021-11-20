Джонсон не виключає бойкотування Олімпіади у Пекіні

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розглядає можливість дипломатичного бойкоту Олімпіади-2022, що проходитиме у китайському Пекіні, повідомляє Лента.Ру.

За інформацією британського видання The Times, цей крок може стати знаком протесту проти ситуації з правами людини у Китаї. Зазначається, що зараз в уряді Британії триває активна дискусія з цього питання. При цьому, глава МЗС країни Ліз Трасс підтримує ініціативу.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Білий дім припускає можливість бойкоту міжнародного спортивного заходу.