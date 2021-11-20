Голова ОБСЄ обговорила з Лавровим Україну

Чинна голова ОБСЄ, глава МЗС Швеції Анн Лінде обговорила з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим необхідність деескалації напруженості в Україні та навколо неї, повідомляє Укрінформ.

Це відбулося у п’ятницю під час візиту Анн Лінде до Москви, йдеться на сайті ОБСЄ.

"Ми провели конструктивні переговори щодо необхідності деескалації напруженості в Україні та навколо неї та полегшення страждань мирного населення по обидва боки лінії зіткнення. Ми несемо зобов’язання перед людьми у вражених конфліктом районах щодо припинення насильства та запобігання подальшим жертвам і стражданням на сході України" , – заявила Лінде, коментуючи свою зустріч з Лавровим.

Вона також наголосила на важливості Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, яка повинна мати доступ на всій українській території.

Під час зустрічі з главою МЗС РФ також було обговорено інші актуальні питання, такі як ситуація на кордоні Білорусі з ЄС та вірменсько-азербайджанський конфлікт.

Під час візиту Лінде також провела зустрічі із заступником глави адміністрації президента Росії Дмитром Козаком та спецпредставником президента з питань природоохоронної діяльності, екології та транспорту Сергієм Івановим. Голова ОБСЄ також зустрівся з представниками громадянського суспільства Росії.