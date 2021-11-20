У Дніпрі під час пожежі у багатоповерхівці загинув чоловік

У центрі Дніпра у п'ятницю, 19 листопада, сталася пожежа в одній із квартир 9-поверхового будинку на проспекті Олександра Поля, жертвою якої став чоловік, повідомляє Корреспондент.

Про займання інформували очевидці, які побачили, як із житла на сьомому поверсі йде дим.

"Потрапивши всередину приміщення, пожежники виявили непритомним чоловіка, 1975 року народження. Потерпілого винесли із задимленого житла та передали медичним працівникам. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося" , - йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що пожежа почалася на кухні, вогнем пошкоджено домашнє майно на площі 1 кв.м. Причини трагедії з'ясовуються. До гасіння пожежі залучалися вісім рятувальників та три спецмашини.