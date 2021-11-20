Австрія закриває кордони для туристів

Влада Австрії оголосила на території країни локдаун через загрозливу ситуацію з поширенням коронавірусу. Триватиме він щонайбільше 20 днів, повідомляє 24 Канал.

Як зазначають на порталі офіційного путівника ﻿Austria.info﻿, вже з 22 листопада влада вводить суворі антиковідні обмеження. Причому поширюватися вони будуть на всіх, навіть вакцинованих.

І тільки через 10 днів після початку локдауну зроблять повторну оцінку ймовірності дострокового з нього виходу.

Упродовж часу дії обмежень:

Заклади освіти працюватимуть онлайн, не працюватимуть ресторани, не відбуватимуться культурні події.

Також людям можна буде виходити з дому тільки за нагальної потреби – за покупками й для фізичних вправ.

Щонайменше до 3 грудня (а, може, й до 13) туристичні поїздки до Австрії будуть неможливими. Проте на офіційному сайті МЗС, де описані правила в'їзду до Австрії, наразі про ці зміни не вказано

В Австрії з 1 лютого 2022 року також вводять обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для всіх груп населення.