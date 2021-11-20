Меркель і Столтенберг обговорили ситуацію на східних кордонах ЄС

В.о. канцлера ФРН Ангела Меркель і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили ситуацію на російсько-українському та білорусько-польському кордонах. Обмін думками відбувся під час зустрічі у берлінському відомстві канцлера, повідомляє Укрінформ.

«Тривожний розвиток подій спостерігається як стосовно Росії та України, так і щодо того, що відбувається на білоруському кордоні з Польщею, Латвією та Литвою», - заявила Меркель пресі.

Вона констатувала, що діалог між НАТО та Росією «охолов», але додала, що завжди виступала за те, що попри великі розбіжності завжди краще говорити один з одним, ніж не розмовляти.

Столтенберг зі свого боку підтвердив, що «в НАТО помітили, що на російсько-українському кордоні спостерігається значне збільшення військ та збройних сил». Він наголосив на важливості прозорості з боку Росії в питанні цього військового нарощування, щоб зменшити напруженість.

«НАТО дуже уважно стежить за ситуацією, і ми продовжуємо надавати політичну та практичну підтримку Україні» , - запевнив очільник альянсу.

Ситуацію на кордоні між Польщею та Білоруссю, а також Латвією та Литвою він оцінив як «дуже і дуже тривожною». Білоруська влада, за його словами використовує невинних людей, а це «цинічно і по нелюдські».

"Тут НАТО повністю солідарне з усіма зацікавленими союзниками" , - підкреслив він.

Столтенберг також подякував Меркель за співпрацю і назвав її «опорою трансатлантичної сім'ї протягом багатьох років». Меркель зауважила, що це вочевидь остання зустріч за час її каденції глави уряду ФРН.