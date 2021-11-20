Курс валют НБУ на 20 ноября

Курс валют НБУ на 20 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 20 ноября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 19 ноября, не изменился и остается на уровне 26.44 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 20 ноября 2021 года.

Евро не изменился, и его курс составил 29.97 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 20 ноября 2021 года.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.61 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 20 ноября 2021 года.

Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 35.62 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 20 ноября 2021 года.

Курс швейцарского франка остается стабильным на уровне 28.51 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 20 ноября 2021 года.

Польский злотый не изменился, и его курс составил 6.43 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 20 ноября 2021 года.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.442700
EUR Евро 29.968800
RUB Рубль 0.361400
GBP Фунт стерлингов 35.615700
CHF Швейцарский франк 28.514300
PLN Польский злотый 6.431700

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