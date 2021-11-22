У Японії допустили можливість продажу запасів нафти

Японський уряд може дозволити продаж нафти із резервів, повідомляє Лента.Ру.

Це рішення покликане стабілізувати ціни на цей вид палива. У той же час деякі політики виступили проти вжиття таких заходів: незважаючи на те, що законодавство країни дозволяє використання запасів нафти у разі стихійного лиха або нестачі поставок через глобальні проблеми на ринку, раніше Японія ніколи не вивільняла резервні запаси у відповідь на зростання цін.

Як розповіли джерела агентства Kyodo News, у разі позитивного рішення уряду цей процес швидше за все буде здійснюватися при співпраці зі США.

Японія почала створювати стратегічні резерви після 1970-х. Нині в країни є як державні, так і приватні сховища. Станом на кінець вересня Японія має достатньо запасів, щоб забезпечити потреби країни на 242 дні.

17 листопада президент США Джо Байден під час віртуального саміту з головою КНР Сі Цзіньпіном попросив Китай використати нафту із власних запасів для зниження світових цін. Глава КНР заявив про свою відкритість до таких пропозицій, але не озвучив конкретних зобов'язань, щоб вивчити внутрішні потреби країни в сировині.