Рєзніков повідомив про підсумки зустрічі з головою Пентагону

Делегація Міністерства оборони домовилась про нарощування оборонного потенціалу України під час робочого візиту до Вашингтону 18-19 листопада, повідомляє Факти.ICTV.

Домовленостей досягли за підсумками перемовин щодо ситуації на кордонах України, зазначають у відомстві. Нарощування, наголошують у міністерстві, має відбутися в межах серпневих домовленостей про стратегічну оборону щодо реформи в оборонному секторі.

Питання Рамкової угоди про стратегічні засади оборонного партнерства між країнами було обговорено окремо.

За словами міністра оборони, разом з американськими партнерами українська делегація акцентувала увагу на оперативних заходах для зниження ризиків можливої ескалації.

"Зокрема, йшлося про розвиток фундаментальних спроможностей Збройних Сил України. Для нас пріоритетними є завдання розвитку ППО, ПРО та флоту" , – наголошує Олексій Резніков.

Однак через те, що спектр обговорених питань був надзвичайно широким, тепер міністр оборони має на практичному рівні забезпечити виконання домовленостей та “наповнити реальним змістом Рамкову угоду про стратегічні засади оборонного партнерства”.

"Це вкрай необхідно для практичної реалізації тих принципових домовленостей, які було досягнуто під час візиту до США президента України Володимира Зеленського. Маю надію, що в найближчі місяці ми побачимо прогрес у всіх цих питаннях, які були у фокусі зустрічей під час візиту, адже посилення стратегічного партнерства між Україною і США – спільна мета обох країн" , – запевнив Олексій Резніков.

Загалом міністр оборони Олексій Резніков результатами роботи делегації у Вашингтоні задоволений.