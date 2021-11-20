Будь-яка агресія з боку РФ матиме наслідки - повірена США
США стурбовані нарощуванням військ Росією біля кордону України, а також попередили РФ про серйозні наслідки у разі агресії. Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, повідомляє Корреспондент.
За її словами, США не подобаються агресивні заяви президента РФ Володимира Путіна та інших високопосадовців Кремля, у яких вони знецінюють суверенітет та територіальну цілісність України.
"Я також хочу сказати, що ми стурбовані не лише через нарощування військ, а й через агресивні заяви президента Путіна та інших російських чиновників. У великій кількості подібних заяв йдеться про те, що Україна - не незалежна держава, не має права вирішувати за себе, за свої майбутні спілки, і про те, що Україна не має власної територіальної цілісності, щоб її захищати", - сказала Квін.