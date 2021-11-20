Будь-яка агресія з боку РФ матиме наслідки - повірена США

США стурбовані нарощуванням військ Росією біля кордону України, а також попередили РФ про серйозні наслідки у разі агресії. Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, повідомляє Корреспондент.

За її словами, США не подобаються агресивні заяви президента РФ Володимира Путіна та інших високопосадовців Кремля, у яких вони знецінюють суверенітет та територіальну цілісність України.