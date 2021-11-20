Лукашенко збирався віддати "вагнерівців" Україні – Гордон

Олександр Лукашенко збирався віддати Україні затриманих у Білорусі російських найманців з ВЧК "Вагнер", відразу після їх спіймання під Мінськом в липні минулого року, але поміняв рішення після "зливу" інформації про бойовиків від когось з українського боку, розповів журналіст Дмитро Гордон, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це йшлося в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Гордон нагадав, що в той самий час він перебував у Білорусі та брав у Лукашенка інтерв'ю. Той був переконаний, що "вагнерівців" прислала Росія для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

"Лукашенко "на блакитному оці" говорив... і я впевнений, що він так і думав: ми віддамо Україні цих "вагнерівців". Він був упевнений тоді, що "вагнерівців" йому Росія заслала для дестабілізації ситуації перед виборами. Він абсолютно був у цьому впевнений" , - звернув увагу журналіст.

Але потім все змінилося, і Мінськ вирішив віддати РФ 32 бойовиків ПВК "Вагнера", які воювали на Донбасі та скоювали військові злочини, і яких українські спецслужби в рамках масштабної спецоперації збиралися заманити до Києва і заарештувати по приземленню літака.