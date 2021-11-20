Данилов обговорив безпеку на кордонах із міністром оборони Канади

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов у ході візиту на Галіфакський форум у Канаді обговорив ситуацію навколо українських кордонів із міністром національної оборони Анітою Ананд, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У рамках роботи Форуму Данілов, заступник керівника Офісу президента України Роман Машовець і заступник міністра оборони України Анатолій Петренко обговорили ситуацію з безпекою навколо українських кордонів із міністром національної оборони Канади Анітою Ананд.

Зазначається, що секретар РНБО України також візьме участь в одній із сесій у рамках Форуму, який триватиме 19-21 листопада.

Крім того, у рамках робочого візиту Данілов також обміняється думками щодо ситуації у сфері безпеки в Україні та світі з керівниками органів безпеки країн-учасниць форуму.