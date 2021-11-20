За добу понад 310 тисяч людей вакцинувалися від коронавірусу

За добу 19 листопада в Україні 311 316 людей було вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 98 794 особи, повністю імунізовані – 212 522 особи, повідомляє Сьогодні.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 12 755 986 людей, з них отримали одну дозу – 12 755 984 людини, повністю імунізовані і отримали дві дози – 9 661 304 людини.

Загалом проведено 22 417 288 щеплень. 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

За останню добу працювали: