Чудодійний засіб: чим корисний бульйон при застуді

М'ясні бульйони багаті мікроелементами, вітамінами. Вони допомагають в лікуванні застуд і в реабілітаційний період. Зупиняють кашель, запалення в горлі, збивають температуру, повідомляє РБК-Україна.

Нутриціолог Світлана Нікітчук розповіла в Instagram, чому ж просте домашнє блюдо так корисно при хворобі.

Особливо чудотворними властивостями володіє курячий бульйон з домашньої птиці: ⠀

Цистеїн, у відварі, розріджує мокротиння і полегшує відхаркування.

Теплий курячий бульйон сприяє виробленню лейкоцитів, які зміцнюють імунітет.

Корисні мікроелементи зменшують набряк слизової і пригнічують роботу вірусів.

⠀Користь яловичого бульйону: ⠀

Захист суглобів і протизапальні властивості.

Желатин в кістковій тканині багатий амінокислотами, які мають протизапальні властивості, настільки високими, що іноді вдається подолати навіть таке важке захворювання як сепсис.

Амінокислоти в колагені заспокоюють нервову систему, зміцнюють сон.

Поліпшення роботи шлунково-кишкового тракту.

Уповільнення процесів старіння. Відновлення еластичності шкіри.

Але не забуваємо і про овочеві бульйони. Вони допомагають в боротьбі з такими захворюваннями, як:

Цукровий діабет.

Проблеми з жовчним міхуром.

Захворювання підшлункової.

Захворювання печінки.

⠀ Часто в бульйон додають лікарські рослини, гострі спеції, які посилюють лікувальну дію і прискорюють одужання.