Чудодійний засіб: чим корисний бульйон при застуді

Чудодійний засіб: чим корисний бульйон при застуді
Фото: Pixabay

М'ясні бульйони багаті мікроелементами, вітамінами. Вони допомагають в лікуванні застуд і в реабілітаційний період. Зупиняють кашель, запалення в горлі, збивають температуру, повідомляє РБК-Україна.

Нутриціолог Світлана Нікітчук розповіла в Instagram, чому ж просте домашнє блюдо так корисно при хворобі.

Особливо чудотворними властивостями володіє курячий бульйон з домашньої птиці:

  • Цистеїн, у відварі, розріджує мокротиння і полегшує відхаркування.
  • Теплий курячий бульйон сприяє виробленню лейкоцитів, які зміцнюють імунітет.
  • Корисні мікроелементи зменшують набряк слизової і пригнічують роботу вірусів.

Користь яловичого бульйону:

  • Захист суглобів і протизапальні властивості.
  • Желатин в кістковій тканині багатий амінокислотами, які мають протизапальні властивості, настільки високими, що іноді вдається подолати навіть таке важке захворювання як сепсис.
  • Амінокислоти в колагені заспокоюють нервову систему, зміцнюють сон.
  • Поліпшення роботи шлунково-кишкового тракту.
  • Уповільнення процесів старіння. Відновлення еластичності шкіри.

Але не забуваємо і про овочеві бульйони. Вони допомагають в боротьбі з такими захворюваннями, як:

  • Цукровий діабет.
  • Проблеми з жовчним міхуром.
  • Захворювання підшлункової.
  • Захворювання печінки.

⠀ Часто в бульйон додають лікарські рослини, гострі спеції, які посилюють лікувальну дію і прискорюють одужання.

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