Чудодійний засіб: чим корисний бульйон при застуді
М'ясні бульйони багаті мікроелементами, вітамінами. Вони допомагають в лікуванні застуд і в реабілітаційний період. Зупиняють кашель, запалення в горлі, збивають температуру, повідомляє РБК-Україна.
Нутриціолог Світлана Нікітчук розповіла в Instagram, чому ж просте домашнє блюдо так корисно при хворобі.
Особливо чудотворними властивостями володіє курячий бульйон з домашньої птиці: ⠀
- Цистеїн, у відварі, розріджує мокротиння і полегшує відхаркування.
- Теплий курячий бульйон сприяє виробленню лейкоцитів, які зміцнюють імунітет.
- Корисні мікроелементи зменшують набряк слизової і пригнічують роботу вірусів.
⠀Користь яловичого бульйону: ⠀
- Захист суглобів і протизапальні властивості.
- Желатин в кістковій тканині багатий амінокислотами, які мають протизапальні властивості, настільки високими, що іноді вдається подолати навіть таке важке захворювання як сепсис.
- Амінокислоти в колагені заспокоюють нервову систему, зміцнюють сон.
- Поліпшення роботи шлунково-кишкового тракту.
- Уповільнення процесів старіння. Відновлення еластичності шкіри.
Але не забуваємо і про овочеві бульйони. Вони допомагають в боротьбі з такими захворюваннями, як:
- Цукровий діабет.
- Проблеми з жовчним міхуром.
- Захворювання підшлункової.
- Захворювання печінки.
⠀ Часто в бульйон додають лікарські рослини, гострі спеції, які посилюють лікувальну дію і прискорюють одужання.